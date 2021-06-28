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Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı!

Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi bakın kim çıktı!
28.06.2021 22:57 - Son Güncelleme: 28.06.2021 22:58
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Başrolünü Gökhan Alkan ve Merve Çağıran ile paylaştığı atv'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nda Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide canlandırdığı Ayşe karakterinin çok sevilmesi üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun, özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…


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