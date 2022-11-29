Nihat Doğan Bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girmiş! Olay iddianın ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan evi terk ettiği ileri sürüldü. Sevgilisi 3 aylık hamile olduğu için geçtiğimiz ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan'ın açtığı güzellik merkezinden zarar ettiği ortaya çıkmıştı. Sevim Alan ile birlikte iş yapan ve kanlı bıçaklı ayrılan Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi kuliste birlikte oldu, eşi Arzu Doğan ise "Beni üremek için kullandın" diyerek evi terk etti. İşte detaylar...