Haberler Magazin Videoları ''Videosunu izledim...'' Nihan Doğan Bahar Candan annesi ile kuliste cinsel ilişkiye girdi! Hamile eşi terk etti!

''Videosunu izledim...'' Nihan Doğan Bahar Candan annesi ile kuliste cinsel ilişkiye girdi! Hamile eşi terk etti!

''Videosunu izledim...'' Nihan Doğan Bahar Candan annesi ile kuliste cinsel ilişkiye girdi! Hamile eşi terk etti!
29.11.2022 12:04

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Sibel Can'ın oğlu ile gelini...
Magazin 00:13
Survivor 2023 kadrosu: Yerli...
Magazin 00:26
Ahmet Selçuk İlkan’ın...
Magazin 00:51
Duyan inanamadı! Meğer...
Magazin 07:19
Demet Özdemir eşi Oğuzhan...
Magazin 01:37
Hilal yeni sevgilisiyle fena...
Magazin 02:30
Serdar Ortaç ölümüyle yıkıldı!...
Magazin 00:29
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit...
Magazin 00:39
Serenay Sarıkaya ve Cem...
Magazin 04:25
Reza Zarrab'la Hadise'nin...
Magazin 00:49
Tolga Güleryüz'ün eski eşi...
Magazin 01:08
Merve Boluğur ile Mert...

Nihat Doğan Bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girmiş! Olay iddianın ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan evi terk ettiği ileri sürüldü. Sevgilisi 3 aylık hamile olduğu için geçtiğimiz ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan'ın açtığı güzellik merkezinden zarar ettiği ortaya çıkmıştı. Sevim Alan ile birlikte iş yapan ve kanlı bıçaklı ayrılan Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi kuliste birlikte oldu, eşi Arzu Doğan ise "Beni üremek için kullandın" diyerek evi terk etti. İşte detaylar...

Magazin Videoları

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

"Sen nasıl bir sapıksın, nasıl bir karaktersizsin"
İddiayı ortaya atan alan paylaşımında "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin" dedi.

SON DAKİKA