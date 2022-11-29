5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

"Sen nasıl bir sapıksın, nasıl bir karaktersizsin"

İddiayı ortaya atan alan paylaşımında "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin" dedi.