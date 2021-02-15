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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'u Sevda Erginci öyle böyle değişmemiş! Sencer'in büyük aşkının estetikleri olay

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'u Sevda Erginci öyle böyle değişmemiş! Sencer'in büyük aşkının estetikleri olay
15.02.2021 19:53
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Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Sevda Erginci. 27 yaşındaki genç oyuncu dizide Sencer'in hayatının aşkı şifacı Türkmen kızı Turna Hatun'u canlandırıyor. Son döneminde en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Sevda Erginci'nin sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları patladı. Sevda Erginci'nin büyük değişimini gözler önüne seren o fotoğraflar herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Sevda Erginci olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.


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