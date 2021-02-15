Survivor Hanzade'nin gezmediği yarışma yok! Hastalığı merak edilen Hanzade Ofluoğlu meğer eşiyle araba almak için de yarışmış

Survivor kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 33 yaşındaki yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu. Yarışma başından bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Hanzade Ofluoğlu diğer bir yandan büyük sms potansiyeliyle dikkatleri çekiyor. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz Survivor 2021 öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak Var Mısın Yok Musun? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti. SaygunOfluoğlu'yla evli olan Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bu gerçek ise herkesi şaşırttı. Meğer Hanzade yarışma yarışam gezmiş. Bakın nasıl.