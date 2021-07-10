Ünlü sunucu Esra Erol tatilden paylaştığı pozuna hayranlarından beğeni yağmuru! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçen günlerde havuz başından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Erol, şimdi ise mayolu pozu ile sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucu, "Tatil moduna girmişimdir" notunu düştüğü paylaşımla ilgi odağı oldu. Güzelliği ile göz kamaştıran Erol'a takipçileri övgü yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan tatil pozu…