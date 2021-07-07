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Aleyna Solaker ve babasından dans şov!

Aleyna Solaker ve babasından dans şov!
07.07.2021 22:34 - Son Güncelleme: 07.07.2021 22:36
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atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Solaker, babası Hakan Solaker ile geçirdiği eğlenceli anları Instagram hesabında yayınladı. Baba-kızın dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sarı bikinisi ile objektif karşısına geçen Aleyna Solaker düzgün fiziği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aleyna Solaker'in o paylaşımı…


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