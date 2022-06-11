Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. İşte Hakan Altun'un kendisinden de ünlü olan babası...