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Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un babası bakın kim çıktı! Meğer eski futbolcuymuş...
11.06.2022 00:29 - Son Güncelleme: 11.06.2022 00:34

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Ağlamak Yok Yüreğim, Duyanlara Duymayanlara, Hani Bekleyecektin ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde sunuculuğunu Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programıyla izleyici karşısına çıkan Altun, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla bir dönem magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Altun'un 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar çok şaşırdı. İşte Hakan Altun'un kendisinden de ünlü olan babası...

Magazin Videoları

Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı Sibel Can’ın romantik partneri meğer kendisinden de ünlü ismin oğluymuş...

Eski futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun'un oğludur.

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