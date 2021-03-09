Ünlü model Karahan Çantay hayatını kaybetti! Naaşı 2 gündür Tayland’daki hastane morgunda

Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay, öğretmenlik yaptığı Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Adı Sibel Can'la aşk dedikodularına karışan Çantay'ın naaşının 2 gündür morgda yakınları tarafından alınması bekleniyor.

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti. 90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için bekliyor.

Çantay, ölümünden uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşmiş ve Tayland'da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştı.