Ufuk Özkan hasta mı? Geniş Aile dizisinin Cevahir'i ünlü oyuncunun sağlık durumu ve hastalığı ne?

Son olarak 'Cenazemize Hoş Geldiniz' adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo veren oyuncuyu, zor bir süreç bekliyor.

Acıbadem'deki bir hastanede teşhis konulan Özkan, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedecek.

"9 İLE 12 AY ARASINDA ÖMRÜNÜZ KALDI"

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor" dediği öğrenildi.

Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Özkan'ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız.

Siroz nedir?

Kronik karaciğer hastalığı olarak da adlandırılan siroz, karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna verilen isimdir. Çeşitli hastalıklar nedeniyle, bazense bilinmeyen sebeplerden dolayı karaciğerde farklı düzeylerde hasar meydana gelebilir. Bunun sonucunda karaciğerin yapısal fonksiyonlarında çeşitli bozulmalar oluşur ve normal işlevlerini yerine getirememeye başlar. Bu durum, siroz sürecinin başlangıcıdır. Süreç ilerledikçe işlevine devam eden karaciğer hücrelerinin azalması sonucunda karaciğer giderek sertleşmeye ve küçülmeye başlar. Sertleşen dokulara kanın akışı zorlaşır ve kanın dokuya ulaşamaması sebebiyle yeni damar yolları oluşur. Tüm bu olaylar karaciğeri daha da olumsuz etkileyerek siroz tablosunu ağırlaştırır. Sonuç olarak karaciğer fonksiyonunu yerine getirememeye başlar ve karaciğer yetmezliği ortaya çıkar.

Siroz belirtileri nelerdir?

Siroz hastalığı, erken dönemde genellikle belirti vermez. Fakat hastalığın derecesi ilerledikçe ve karaciğerde oluşan harabiyet düzeyi arttıkça görülen belirtilerde ve bu belirtilerin şiddetinde artış gözlenir. En sık görülen siroz belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

İştah ve kilo kaybı

Bulantı ve kusma

Sürekli halsizlik hissi

Bacaklarda şişme - ödem oluşumu

Karında asit birikimi nedeniyle şişme

Kas kaybı

Kansızlık

Kaşıntı

Sarılık

Kanın pıhtılaşmaması

Kadınlarda adet düzensizliği

Ciltte morarma ve kanamalar

Sinirlilik hali

Kabızlık ve gaz sorunu

Midede ağırlık hissi