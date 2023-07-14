Haberler Magazin Videoları 11 ay önce anne olmuştu! Gupse Özay 3 yıllık eşi Barış Arduç ile ortaya çıktı! Çiftin bebekli pozları ortalığı salladı...

11 ay önce anne olmuştu! Gupse Özay 3 yıllık eşi Barış Arduç ile ortaya çıktı! Çiftin bebekli pozları ortalığı salladı...

11 ay önce anne olmuştu! Gupse Özay 3 yıllık eşi Barış Arduç ile ortaya çıktı! Çiftin bebekli pozları ortalığı salladı...
14.07.2023 13:06 - Son Güncelleme: 14.07.2023 13:07

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Deliha filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 29 Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, geçen sene Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Bebeklerini gözlerden uzak büyüten çift, uzun bir aranın ardından objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile Barış Arduç'un bebekli pozları sosyal medyayı salladı. İşte o pozlar...

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