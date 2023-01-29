Twerk dansıyla olay olmuştu... Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel taytını çekti verdiği pozla ortalığı yıktı geçti görenler, "Tilki pozu vermiş" yorumları yaptı. Ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle sahnelere ara veren Aleyna Tilki Instagram paylaşımlarına hız verdi. Her gün yeni bir fotoğaf karesi ile adından söz ettiren Tilki bu kez annesiyle gündemde. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'dan yayınladığı spor pozuyla Tilki'ye benzetildi. Öztel, geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti.