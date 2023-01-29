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Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar "Helal olsun" dedi

Fadik Sevin Atasoy'dan Kenan Doğulu itirafı! Duyanlar "Helal olsun" dedi
29.01.2023 18:08 - Son Güncelleme: 29.01.2023 18:08

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ATV'nin çok sevilen dizisi Kardeşlerim'in Songül'ü (Fadik Sevin Atasoy), katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu. Amerika'daki kariyer yolculuğu ile ilgili bilgiler veren Atasoy, "Kenan Doğulu'nun bursuyla okudum" dedi.

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"OYUNCULUK BURSU KAZANDIM"

Babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşen Fadik Sevin Atasoy, "New York'da babamla birlikte Amerika macerası başladı. Sonra babam Türkiye'ye geri döndü, ben orada Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandım. Onun sınava benzer bir şeyi vardı, isim öğrenmeden, ne yaptığını öğrenmeden çıkıp karşısında oynuyorsun. Sen kimsin, kal, ben sana bursunu veriyorum dedi. Ama kalacak yer yok, arabam yok." dedi.

"BANA KONUK ODASINI VERDİLER"

Atasoy şöyle devam etti: "Türkiye'ye döneceğim diye düşünürken Kenan Doğulu sağ olsun, onun bursuyla okudum. Kenan dedi ki benim halam bizim evde, git seni evlat edinsinler. Gittim, kuzenleri falan, bana konuk odasını verdiler. Ben orada kalarak okulu bitirdim."

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