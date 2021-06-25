Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Tuvana Türkay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı. Instagram'dan takipçilerine maviler içinde 'merhaba' diyen Tuvana Türkay cüretkar pozu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alanlara ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla günlerce konuşulmuş, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" demişti. İşte bikinili pozuyla adından söz ettiren ve estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay'ın çok konuşulan fotoğrafı...