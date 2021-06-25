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Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Tuvana Türkay bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı. Instagram'dan takipçilerine maviler içinde 'merhaba' diyen Tuvana Türkay cüretkar pozu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alanlara ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla günlerce konuşulmuş, "Burnum dışında en ufak bir estetik müdahale varsa, ben bu mesleği bırakıp, ülkeyi terk ederim" demişti. İşte bikinili pozuyla adından söz ettiren ve estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay'ın çok konuşulan fotoğrafı...

25.06.2021 09:38 - Son Güncelleme: 25.06.2021 09:40
Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' çıkışı ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki Tuvana Türkay Instagram paylaşımları ile adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Geçirdiği estetik operasyonları ti'ye alınan ve 'Ağır Romantik' filmindeki rol arkadaşı Onur Tuna'ya yaptığı gafla uzun süre konuşulan Tuvana Türkay, bu konuların sürekli gündeme getirilmesine isyan etmiş ve "Bunum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın, ülkeyi terk ederim" diyerek sert çıkmıştı.

Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Tatil sezonunu Fehtiye'de açan oyuncu sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor.

Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Son olarak doğa ile iç içe kaldığı otelden paylaşımlarda bulunan Tuvana Türkay, bikinili pozu ile gündeme bomba gibi düştü.

Tuvana Türkay mavi bikinisi ile Fethiye'de oldukça cüretkar! 'Burnum dışında estetiğim varsa ülkeyi terk ederim' demişti...

Mavi bikinisi ile 'yine cüretkar' dedirten Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali ise yine gündemde...