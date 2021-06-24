Marcus Aral, eski sevgilisi Şevval Şahin’i kıskanınca Sabancıların torununu oturduğu sandalye ile denize attı! İşte o anlar…

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Sabancıların torunu Kerem Sabancı Kamışlı ile yakın şekilde görüntülenmiş, olayın sonrasında da sevgilisi Marcus Aral ile ayrılmışlardı. Bugün bir mekanda Şahin ile Kamışlı’yı basan Marcus, Kamışlı’yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize attı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Sabancıların torunu Kerem Sabancı Kamışlı ile yakın şekilde görüntülenmiş, olayın sonrasında da sevgilisi Marcus Aral ile ayrılmışlardı. Bugün bir mekanda Şahin ile Kamışlı'yı basan Marcus, Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize attı.

Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Sabancı Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kerem Sabancı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

OTURDUĞU SANDALYEYLE BİRLİKTE DENİZE ATTI

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kerem Kamışlı Sabancı'yı tuttuğu gibi denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Sabancı Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.