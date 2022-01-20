Turabi Çamkıran'dan Survivor isyanı! Sosyal medyadan ayar verdi: ''Yeter be, kimin gözü var''

Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor.

Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.

Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.

Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.

Çamkıran, sosyal medyada Survivor hakkında olay yaratacak pek çok yorum imzasını atıyor.

İddialara göre 2 kez şampiyon olan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran'ın Dominik'e gideceği konuşuluyor.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adını sıkça duyduğumuz Turabi konuya dair gelen sorular üzerine kafa karıştıran bir yanıt verdi. Survivor Turabi'ye "Sen Survivor'da var mısın?" sorusu yağdı.

Turba Turabi ise bu soruya "Varım abisi, demem olacağım anlamına gelmiyor. Aynı zamanda olmayacağım anlamına da gelmiyor. 'Yokum abisi' demem de olmayacağım anlamına gelmez. İçler dışlar çırpımı eşittir Bozok baba gidiyor... Nasıl oldu lan bu?" yanıtını verdi.

SAKATLIKLARA İSYAN ETTİ

Peş peşe yaşanan sakatlıklar hakkında da konuşan Çamkıran, ''Kimin gözü var lan! Bu kaçıncı sakatlık! Birisi sakatlandığında, en sevmediğiniz kişi olsa bile kötü bir şey yazmazsanız ne kadar iyi olur. Geçmiş olsun Evrim. Dilerim ki hemen kalkar ve oynamaya başlar'' yorumunu yaptı.

'SUÇSUZ ÇALIŞANLARI KOVABİLİR'

Survivor paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Çamkıran, elenen isimlerin ifşa edilmesine tepki gösterdi.

Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ben kimin gideceğini tahmin edebiliyorum. Her hafta tahminimi söylerdim ama olmaz. Çünkü hepsini tahmin etme olasılığım çok yüksek. Sonra Acun Abi 'İçeriden haber çıkıyor' diye suçsuz çalışanları kovabilir. Yani kardeşlerim, şu eleneni yayından önce paylaşmaktan vazgeçin!'' ifadelerini kullandı.

Survivor All Star paylaşımlarıyla son günlerde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer Acun Ilıcalı vardı. Turabi Çamkıran önce Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonra ise geri adım atmıştı.

Turabi açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" demişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almamıştı.