Tülin Yazkan bildiğiniz gibi değil! Engin Akyürek'in sevgilisi saç baş yolduran Tülin Yazkan'ın estetiksiz hali olay

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu Menekşe karakterine hayat veren Tülin Yazkan. 29 yaşındaki oyuncu canlandırdığı fettan Menekşe karakteriyle her ne kadar izleyicinin nefretini kazansa da bu durum onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlar nitelikte. Dizide hem şöhreti hem de aşkı bulan Tülin Yazkan'ın, Sancar Efe karakterini canlandıran Engin Akyürek'le sevgili olduğu iddia edildi defalarca. Her iki cepheden de bir yanıt gelmese de bu aşka kesin gözüyle bakılıyor. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Tülin Yazkan'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte Tülin Yazkan'ın estetiksiz hali...