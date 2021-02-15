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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti! "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti!
15.02.2021 19:53
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik iç çamaşırsız derin dekoltesiyle tepki çekti, "Hüsnü Çoban'ın kızına yakışmadı" yorumları havada uçuştu. 14 senedir Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor Yüsra Geyik. Diziye başladığında henüz 16 yaşındaydı. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Son olarak iç çamaşırsız derin dekolteli bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan Yüsra Geyik'e sosyal medyada tepki yağdı. İşte 'Zeliş' olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı...


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