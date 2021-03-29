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Tuğba Ekinci 'zengin adam sevmek ucuzluktur' dedi! Pilot aşkıyla evlilik arifesindeki Ekinci...

Tuğba Ekinci 'zengin adam sevmek ucuzluktur' dedi! Pilot aşkıyla evlilik arifesindeki Ekinci...
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Tuğba Ekinci 'zengin adam sevmek ucuzluktur' dedi eski sevgilileri şoke etti! Pilot aşkıyla evlilik arifesindeki Ekinci, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Pilot Berk Fenercioğlu ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksın yani, anlamadım" çıkışı, Ceren Hindistan'ın "Fakiri ne yapayım" yanıtı derken, Tuğba Ekinci'nin "Erkek arkadaşlarım hep fakirdi. Benim sayemde tanındılar, şimdi bir çoğu Türkiye'nin en iyi dizilerinde rol alıyor, çok iyi paralar kazanıyor. Tabii hepsinin kumaşları da iyiydi; kendilerini geliştirdiler kafalarını kullandılar ve para kazandılar" sözleri dikkat çekti.


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