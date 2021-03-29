Tuğba Ekinci 'zengin adam sevmek ucuzluktur' dedi eski sevgilileri şoke etti! Pilot aşkıyla evlilik arifesindeki Ekinci...
Tuğba Ekinci 'zengin adam sevmek ucuzluktur' dedi eski sevgilileri şoke etti! Pilot aşkıyla evlilik arifesindeki Ekinci, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir Pilot Berk Fenercioğlu ile aşk yaşayan ve evlilik yolunda ilerleyen sivri dilli şarkıcı Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özge Ulusoy'un "Mankenler gidip fakirle mi çıksın yani, anlamadım" çıkışı, Ceren Hindistan'ın "Fakiri ne yapayım" yanıtı derken, Tuğba Ekinci'nin "Erkek arkadaşlarım hep fakirdi. Benim sayemde tanındılar, şimdi bir çoğu Türkiye'nin en iyi dizilerinde rol alıyor, çok iyi paralar kazanıyor. Tabii hepsinin kumaşları da iyiydi; kendilerini geliştirdiler kafalarını kullandılar ve para kazandılar" sözleri dikkat çekti. Çok konuşulan açıklama sonrası o isimler merak edildi. İşte Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri...
"FAKİRİ NE YAPAYIM?"
38 yaşındaki modelin uzun süre tartışma konusu olan açıklamasının bir benzerini, geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan da yapmıştı. Hindistan, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım" yanıtını vermişti.
İbrahim Çelikkol, Cengiz Coşkun ve Ümit Cem Şenol gibi isimlerle geçmişte aşk yaşayan şarkıcı, "Hayatımda hiçbir zaman zengin adam avcısı olmadım. Kendimden maddi anlamda daha üstün biriyle hiçbir zaman görüşmedim" ifadelerini kullandı. Ekinci, "Erkek arkadaşlarım hep fakirdi. Benim sayemde tanındılar, şimdi bir çoğu Türkiye'nin en iyi dizilerinde rol alıyor, çok iyi paralar kazanıyor. Tabii hepsinin kumaşları da iyiydi; kendilerini geliştirdiler kafalarını kullandılar ve para kazandılar" şeklinde konuştu.