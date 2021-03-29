Pınar Altuğ 'babam ve kardeşim' dedi paylaştı görenler Tamer Karadağlı sandı

Geçtiğimiz hafta eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını paylaşan Pınar Altuğ, magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 1 çocuk annesi Pınar Altuğ Instagram'dan kardeşi Kartal ve babası Niyazi Altuğ'un fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Doğum tarihleri aynı gün olan baba-oğul kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Pınar Altuğ henüz 17 yaşındayken hayata gözlerini yuman babası Niyazi Altuğ'u görenler, oyuncu Tamer Karadağlı'ya benzetti. Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem ve Haluk olarak hafızalara kazındı...