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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 10:02 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 10:34

Tayyargillere soruşturma! Dilan Polat "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirmişti! Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz'ün mal varlıklarına el konuldu!

Son dakika haberleri... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sonrasında, paylaşımlarıyla dikkat çeken ve aynı sofrada poz verdikleri ortaya çıkan Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.

EYLÜL ÖZTÜRK PEŞ PEŞE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği de öğrenilmişti. Uzun bir süre iddialar karşısında sessizliğini koruyan Eylül Öztürk'ten kısa süre içerisinde bir açıklama gelmişti. Eylül Öztürk, önce "Açıklama yapsam kale alacak mısınız ki?" diyerek sitem etmişti.

TAYYARGİLLER REDDETMİŞTİ
Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkında başlatılan soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023'te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına da el konuldu.

'HABERLER ASILSIZ' DEMİŞTİ
Tüm olaylar sonrası Tayyargiller çiftine çevrilmişken konu ile ilgili ilk açıklama Özlem Öz'den gelmişti. Açıklama esnasında fazlasıyla rahat halleri gözlerden kaçmayan Özlem Öz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık 1 aydır bana haberleri atıyorsunuz. Hakkımızda çeşitli haberler yapıldı. Bunların gerçekliği hakkında, kimin ve kim tarafından yapıldığıyla ilgili bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil 'İşim var' diyerek dışarı çıktı. O yüzden bana 'Bize açıklama yapın, ne oldu?' gibi sorular sormayın. Daha önce de notere gitmemiz, köye gitmemiz ana sayfalarda haber yapıldı. Asılsız haberler. Ben aslı olan bir şey olduğu zaman da avukatım tarafından size açıklama yapıyorum. Kendi kendime bir haberle ilgili açıklama yapamam. Ben evimdeyim, çocuklarımla birlikteyim."



RAHATLIĞI DİLAN POLAT'I HATIRLATTI
Aynı zamanda bir takipçisinin mesajını alıntılayarak 'İnanın doğruluğuna inandığım bir haber olursa burada sizlere açıklama yapacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.' cevabı veren Özlem Öz'ün bu hareketleri tutuklanmadan önceki açıklamalar yapan Dilan Polat'ı anımsatmıştı.

İŞTE MAL VARLIKLARINA EL KONULAN O KİŞİLER

EYLÜL ÖZTÜRK ÖZKAN



FEYZANUR BAŞAR

İLEYDA TOPAL, TOLUNAY TOPAL

İLKE ELAGÖZ

KADİR YİĞİT

MERVE NUR KORKUT, YAVUZ SELİM KORKUT

MUHAMMED OĞUZ BAŞAR

TUĞBA DEMİR



MURAT YİĞİT, YASEMİN YİĞİT

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