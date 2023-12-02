Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Pek çok kadın oyuncuyla ilişki yaşayan Evirgen'in evlilik kararı herkesi şaşırtmıştı. Çift, 2 Aralık'ta nikah masasına oturma kararı almıştı.











Gelinlik ve yüzükleri Paris'ten alan çift, Evirgen'in kendi mekanında evlenmeye karar kılmıştı. Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da ortağı olan Umut Evirgen'e jest yaparak, düğüne özel bir menü hazırlayacağı öğrenilmişti.

GÖSTERİŞTEN UZAK!

Ünlü oyuncu Alina Boz ile 5 ay önce aşk yaşadığını ilan ettiği Umut Evirgen düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; düğün için bir organizasyon firmasıyla anlaşan Evirgen ve Boz'un 90 kişilik düğün davetiyeleri dağıtılmaya da başlandı. Çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Boz'un gösterişten uzak bir düğün yapmak istediği de konuşulmuştu.

UMUT EVİRGEN KİM?

Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.

Bugün 31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yapmıştır.

Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival'den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Uluslararası prömiyerini Filmfestival Cottbus'da yaptı.

Yine aynı yıl, bir karantina evinde yaşananları konu alan Dünyanın En Hafif Filmi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli yeni uzun metraj film projesi, Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu'na seçildi. Son olarak Buluşma Noktası adlı sinema filmi post prodüksiyon aşamasında. Filmin başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Alican Yücesoy, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ve İrem Sak vardır. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu, müzik ise Korhan Futacı'dır. Filmin 2021'in son çeyreğinde gösterime girmesi planlanıyor.

UMUT EVİRGEN NE İŞ YAPIYOR?

Aynı zamanda yeme içme sektöründe başarılı bir geçmişi vardır. Halen Gizli Kalsın gibi son yılların en çok konuşulan mekan sahiplerinden biri. Birçok işletmeci yanında yetişmiştir. Kendisi hala Emirgan Group'un sahibidir. Chicki Boom adlı barı Timeout ödüllerinde en iyi bar seçilmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN