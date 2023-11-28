SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Dilan Polat'ın ardından gözler onlara çevrilmişti! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı!

Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks yaşamı uzun süre gündem oldu. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenler arasında olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün paylaşımları Dilan Polat'a olan benzerlikleriyle dikkat çekmiş ve onu taklit ettikleri ifade edilmişti. Son dakika bilgisine göre çift hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 14:01 Güncelleme 28 Kasım 2023, 14:13
Dilan Polat’ın ardından gözler onlara çevrilmişti! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı! 1

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerin bu paraları nasıl kazandığı ve kara para aklamış olabilecekleri iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Dilan Polat’ın ardından gözler onlara çevrilmişti! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı! 2

Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çiftinin şaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti.

Dilan Polat’ın ardından gözler onlara çevrilmişti! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı! 3

EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ

Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler.

Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.

"1 TON ALTIN BEKLİYORUZ"
Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.

SON DAKİKA