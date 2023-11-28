Dilan Polat'ın ardından gözler onlara çevrilmişti! Özlem ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı!

Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks yaşamı uzun süre gündem oldu. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenler arasında olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün paylaşımları Dilan Polat'a olan benzerlikleriyle dikkat çekmiş ve onu taklit ettikleri ifade edilmişti. Son dakika bilgisine göre çift hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.