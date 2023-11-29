Dilan Polat ile aynı masadaydılar! Fenomenler için düğmeye basıldı! Eylül Öztürk'ten hakkında çıkan iddialara yanıt geldi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözler şaaşalı yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti. Bu fenomenlerden birisi de uzun yıllardır aşina olduğumuz, bir süre önce ailesiyle beraber Amerika'ya taşınan fenomen Eylül Öztürk'tü. Öztürk, hakkında ABD'de 11 evi, Rolls-Royce marka bir arabası olduğu iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışına çıkış yasağı talep ettiği fenomen peş peşe açıklamalarda bulundu. Öztürk, yaptığı açıklamasında "Ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" ifadelerini kullandı.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma devam ederken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi. Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
YEMEK MASASINDA KİMLER VARDI?
Yemek masasında çekilen fotoğrafta kara para aklamakla suçlananan tutuklu Dilan-Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyordu.
Yemek masasında başı çektiği iddia edilen en önemli isimlerden birisi de Eylül Öztürk'tü. Bir süre önce ailesiyle beraber Amerika'ya taşınan fenomen Eylül Öztürk'ün lüks yaşamı sosyal medyada oldukça fazla konuşulur hale gelmişti.