2'nci Dilan Polat vakası | Özlem ve Tayyar Öz'e yurt dışı yasağı getirildi! Avukatlarından ilk açıklama: Tamamını reddediyoruz

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat 'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerin bu paraları nasıl kazandığı ve kara para aklamış olabilecekleri iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem- Tayyar Öz çiftinin şaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti.

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EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ

Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler.

Bu paylaşımlarda birisinde Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.

"1 TON ALTIN BEKLİYORUZ"

Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.