2'nci Dilan Polat vakası | Özlem ve Tayyar Öz'e yurt dışı yasağı getirildi! Avukatlarından ilk açıklama: Tamamını reddediyoruz

Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks yaşamı uzun süre gündem oldu. Polat çiftinin tutuklanmasının ardından tüm gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu fenomenler arasında olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ün paylaşımları Dilan Polat'a olan benzerlikleriyle dikkat çekmiş ve onu taklit ettikleri ifade edilmişti. Çift hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıkarken, Tayyargiller de yurt dışı yasağı getirilen sosyal medya fenomenleri kervanına katıldı. İşte son gelişmeler...
Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu fenomenlerin bu paraları nasıl kazandığı ve kara para aklamış olabilecekleri iddiaları sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Bu fenomenlerin arasında yer alan Tayyargiller olarak bilinen Özlem-Tayyar Öz çiftinin şaalı yaşamı oldukça dikkat çekmişti.
EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Polat çiftinin taklidi olduğu iddia edilen Özlem Lina Öz ve eşi Tayyar Öz'ün her paylaşımlarda lüks yaşamlarını takipçilerine gösterdiler.
Bu paylaşımlarda birisinde Tayyar Öz, eşi Özlem Öz'e bir tepsi dolusu altın hediye etti.
"1 TON ALTIN BEKLİYORUZ"
Gönderilen hediyeye şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" dedi.