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Sütyensiz hırka modasına Buket Aydın damgası! Göğüs frikiğini kapatmaya çalışan Aydın kendi sansürledi!

Sütyensiz hırka modasına Buket Aydın damgası! Göğüs frikiğini kapatmaya çalışan Aydın kendi sansürledi!
06.01.2022 16:21

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Sütyensiz hırka modasına Buket Aydın damgası! Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermiş ve ardından 'Emir Sarıgül ile yeniden' birlikte görüntülenmişti. Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü. Göğüs frikiğini kapatmaya çalışan Aydın kendi sansürledi! İşte o anlar...

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Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü

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