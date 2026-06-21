Bülent Ersoy’a lüks aracında antrikot servisi

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 12:27

Altın Sarısı Lüks Otomobiliyle Göz Kamaştırdı

Katıldığı her davette ve gittiği her mekanda şıklığı ve lüks tercihleriyle adından söz ettiren Bülent Ersoy, bu kez Ankara sokaklarında boy gösterdi. Tamamen altın sarısı renge kaplanmış ve özel tasarım detaylarıyla donatılmış lüks aracıyla restoranın önüne yanaşan Diva, daha aracından inmeden büyük bir ilgi odağı haline geldi. Ünlü sanatçının gelişiyle birlikte mekanda hummalı bir hazırlık başladı.

Şefler Antrikotu Kendi Elleriyle Yedirdi

Restoran ekibi, usta sanatçının en sevdiği yemeklerin başında gelen antrikotu onun gelişiyle birlikte özel olarak pişirmeye başladı. Ancak asıl dikkat çeken ve ezber bozan detay servis aşamasında yaşandı. Hazırlanan özel menü, restorandaki masalar yerine doğrudan Bülent Ersoy'un kapısı açılan lüks aracına götürüldü. Mekanın şefleri, özenle dilimledikleri antrikotu ünlü sanatçıya araç içerisinde kendi elleriyle ikram etti.

Sosyal Medyada Paylaşım Rekorları Kırdı

Diva'nın kendisine yapılan bu özel jest karşısında oldukça keyifli olduğu gözlenirken, çevredeki vatandaşlar ve hayranları o sıra dışı anları şaşkınlıkla izledi. Akıllı telefonlarla kaydedilen bu VIP servis görüntüleri, kısa sürede sosyal medya platformlarına düşerek binlerce yorum ve beğeni aldı. Bülent Ersoy'un hem altın sarısı arabası hem de şeflerin elinden yediği antrikot ziyafeti, haftanın en çok konuşulan magazin olayları arasındaki yerini aldı.