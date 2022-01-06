Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü
Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü ünlü sunucu... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermiş ve ardından 'Emir Sarıgül ile yeniden' birlikte görüntülenmişti. Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü.
AŞK SARMALI!
'Emir Sarıgül - Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, önceki gün Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülendi.
Bu görüntülerin ardından gözler yeniden Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can üçlüsüne çevirilmişti. İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtmiş ancak her defasında Sarıgül ile yeniden görüntülenmişti.
SARIGÜL SORULARINI CEVAPLAMAK İSTEMİYOR
Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söylemişti.