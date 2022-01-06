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Haberler Magazin Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü

Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü

Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri dönmüştü ünlü sunucu... Çalkantılı aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Buket Aydın, muhabirlerin aşk hayatına yönelik sorularına geçtiğimiz haftalarda, "O konu benim için kapanmıştır." diyerek tepki göstermiş ve ardından 'Emir Sarıgül ile yeniden' birlikte görüntülenmişti. Defalarca Sarıgül defterini kapattığını ve yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söylemesine rağmen, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Buket Aydın'ın doğum günü karesi gündeme bomba gibi düştü.

06.01.2022 14:16 - Son Güncelleme: 06.01.2022 14:30
Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

Sibel Can'la ifşalanan Emir Sarıgül'e geri döndüğü ileri sürülen ve geçtiğimiz haftalarda fotoğraflarının ortaya çıkması ile 'yeniden mi?' sorularını da beraberinde getiren sunucu Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı, herkes onu konuştu.

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Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

Son haline sosyal medyada, 'Bu kim tanıyamadım' yorumları yapılan Buket Aydın, doğum günü karesi ile gündeme bomba gibi düştü.

Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

AŞK SARMALI!

'Emir Sarıgül - Buket Aydın aşkı tekrardan alevlendi' iddiası geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emir Sarıgül ile aşk defterini kapattığını defalarca dile getiren Buket Aydın, önceki gün Gayrettepe'de bulunan bir restoranda Sarıgül ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

Bu görüntülerin ardından gözler yeniden Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can üçlüsüne çevirilmişti. İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtmiş ancak her defasında Sarıgül ile yeniden görüntülenmişti.

Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

SARIGÜL SORULARINI CEVAPLAMAK İSTEMİYOR

Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söylemişti.

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