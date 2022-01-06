Buket Aydın göğüs frikiğini kapatmaya çalıştı son halini gören tanıyamadı ortalık yıkıldı! Sibel Can’la ifşalanan Emir Sarıgül’e geri dönmüştü

Bu görüntülerin ardından gözler yeniden Buket Aydın, Emir Sarıgül ve Sibel Can üçlüsüne çevirilmişti. İkilinin ayrılıkları da magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer alırken, olayla ilgili Buket Aydın, "O konu kapandı" ifadesiyle Sarıgül'le alakalı soru almak istemediğini belirtmiş ancak her defasında Sarıgül ile yeniden görüntülenmişti.