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''Alayınız sahte'' İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe veryansın etti!

''Alayınız sahte'' İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe veryansın etti!
06.01.2022 16:56

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Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı... Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…" dedi ve ekledi. Oyuncu Fırat Altunmeşe'nin paylaşımı önce herkesi şaşırttı ardından gündeme bomba gibi düştü.

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