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Survivor’dan elenen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Aşka gelen Mert'ten sevgilisi Sude Burcu ile bir ilk!

Survivor’dan elenen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Aşka gelen Mert'ten sevgilisi Sude Burcu ile bir ilk!
29.03.2022 11:53

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Survivor'dan dönen Mert Öcal durdu durdu bombayı patlattı! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2022 All Star yarışmasında Mert Öcal ile Sude Burcu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude'yi Mert hakkında uyarmasıyla ortalık karışmıştı. Nisa, Mert'in hem Sude'yle hem de Makbule Şakalakoğlu'yla aynı anda ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların ardından Survivor'dan elenerek Türkiye'ye dönen Mert Öcal, sonunda bombayı patlattı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Öcal, "Mert aşka geldi" dedirtti. İşte Mert Öcal'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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