Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak Bergen filmi açıklaması: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"

Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu. 'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürülen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatı gündem oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, 1982'de yüzüne kezzap atılan, sağ gözündeki hasar yüzünden saçlarını gözünün üzerine atan 'Acıların kadını' Bergen'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş "Vasiyetiniz hazır mı?" sorusu üzerine bakın ne yanıt verdi.