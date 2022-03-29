Haberler Magazin Videoları Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak Bergen filmi açıklaması: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"

Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak Bergen filmi açıklaması: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"

Aydemir Akbaş'tan çok konuşulacak Bergen filmi açıklaması: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"
29.03.2022 11:51

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:09
Mert Öcal durdu durdu bombayı...
Magazin 00:59
Bergüzar Korel şarkı söylediği...
Magazin 00:06
Frikik kraliçesi Songül...
Magazin 01:27
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e o...
Magazin 00:40
Oscar Töreni'nde Will Smith...
Magazin 00:14
Serel Yereli çimlere uzanıp...
Magazin 00:59
Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı...
Magazin 00:39
Hadise sahneden Mehmet...
Magazin 01:05
Masumlar Apartmanı 64. bölüm...
Magazin 02:28
Serdar Ortaç’ın pantolonundaki...
Magazin 00:28
Hadise sahneden paylaştı!
Magazin 00:16
İrem Derici kırmızılar içinde...

Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu. 'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürülen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatı gündem oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, 1982'de yüzüne kezzap atılan, sağ gözündeki hasar yüzünden saçlarını gözünün üzerine atan 'Acıların kadını' Bergen'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş "Vasiyetiniz hazır mı?" sorusu üzerine bakın ne yanıt verdi.

Magazin Videoları
Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"

SON DAKİKA