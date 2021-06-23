Survivor kim elendi, kim gitti son dakika! Survivor 2021'de Berkay mı elendi, Ayşe mi, yoksa Poyraz mı?

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika! Survivorda son dörde kalamadan elenen yarışmacı belli oldu. Eleme gecesinde Survivor Berkay, Survivor Poyraz ve Survivor Ayşe arasındaki potadan çıkamayarak elenen isimi Acun Ilıcalı açıkladı. Oylama sonuçlarına göre adaya veda eden isim Survivor Berkay Yuvakuran oldu. Bu sonuçla Survivor 2021'de son dörde kalan isimler İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivorda kim elendi? sorusunun cevabını açıkladığı heyecan dolu anlar...