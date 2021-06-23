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''Kötü kalpli insanlar'' Fatih Ürek'ten Demet Akalın açıklaması? Ne zaman barışacaklar?

''Kötü kalpli insanlar'' Fatih Ürek'ten Demet Akalın açıklaması? Ne zaman barışacaklar?
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Şarkıcı Fatih Ürek bir televizyon programına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu. Ürek'e canlı yayında Meslektaşı Demet Akalın'la ilgili ''Ne zaman barışacaksınız'' sorusu yöneltildi. Ürek bu soru karşısında ''Demet Akalın'la barışmak bişey değil, barışsam gene aynı şeyleri yapar, ben bu saatten sonra selam verir selam alır geçerim'' demecinde bulundu. Ürek ''Çok gücüme gitti benim'' diyerek Akalın'ın çocuğuna beddua ettiğini iddia eden arabozucular hakkında ''Kötü kalpli insanlar'' diyerek veryansın etti.


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