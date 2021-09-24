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Survivor Ayşe ile Popstar Bayhan bombayı patlattı! İkilinin göz göze görüntüleri ortalığı yaktı geçti!

Survivor Ayşe ile Popstar Bayhan bombayı patlattı! İkilinin göz göze görüntüleri ortalığı yaktı geçti!
24.09.2021 15:04
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Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar şarkı çıkarmak için kolları sıvadı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Ayşe Yüksel'in Popstar Bayhan'la düeti sosyal medyayı salladı.


Survivor Ayşe ile Popstar Bayhan bombayı patlattı göz göze görüntüler yaktı geçti! Poyraz'la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

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