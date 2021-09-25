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Haberler Magazin Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan'ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz'la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan'ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz'la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar şarkı çıkarmak için kolları sıvadı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Ayşe Yüksel'in Popstar Bayhan'la düeti sosyal medyayı salladı.

25.09.2021 08:43 - Son Güncelleme: 25.09.2021 08:51
Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan’ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz’la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.

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Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan’ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz’la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan’ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz’la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Şimdilerde şarkı çıkarmak için kolları sıvayan ve müzik kariyerine atılan Ayşe Yüksel ve bir dönemin çok konuşulan yarışma programı Popstar ile ünlenen Bayhan'ın görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan’ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz’la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Bayhan Gürhan ve Ayşe Yüksel'den bir düet geldi.

Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan’ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz’la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...

Bir mekanda denk gelen Ayşe ve Bayhan ikilisi, Sezen Aksu'dan "Vazgeçtim" parçasını seslendirdiler

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