Survivor Ayşe Yüksel ile Popstar Bayhan'ın görüntüleri yaktı geçti! Poyraz'la sevgili denen Ayşe ve Bayhan...
Survivor bitti bitmesine ama yankıları bitmek bilmiyor. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinin başında Ayşe Yüksel geliyordu. Gerek yarışmadaki performansı gerek se Yiğit Alp Poyraz'la adının karıştığı aşk dedikoduları derken Survivor sonrasında Ayşe Yüksel, Instagram'da fırtınalar estiriyor. Yarışmada Yiğit Alp Poyraz'la sevgili oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel şu sıralar şarkı çıkarmak için kolları sıvadı. Sosyal medyada da adından söz ettiren Ayşe Yüksel'in Popstar Bayhan'la düeti sosyal medyayı salladı.
25.09.2021 08:43
- Son Güncelleme: 25.09.2021 08:51
Bir yandan Survivor'ın yorgunluğunu sosyal medyada atan Ayşe Yüksel bir yandan da dikkat çeken paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.