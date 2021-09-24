Aygün Aydın jartiyerli pozlardan sonra bu kez yataktan kırmızı bodysuitli fotoğraflarını yayınladı! Namuslu dediğiniz kadınları...

Aygün Aydın jartiyerli pozları eleştirilince Adriana Lima'yı örnek gösterdi sınırları iyice zorladı! Bu kez de yataktan paylaştı, tepki çekti. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı ile yazışmalarını ifşa ederek uzun bir süre gündem olmuştu. Özellikle Hakan Sabancı'ya iç çamaşırlarıyla verdikleri pozları yollayan kadınlardan rahatsız olduğunu dile getiren Aygün, gündeme gelmek için her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı karelerle adından söz ettiren Aygün Aydın Instagram paylaşımlarıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.