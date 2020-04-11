Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı Babil dizisinin yıldızıyla akraba çıktı!

Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı'nın ünlü bir oyuncunun akrabası olduğu ortaya çıktı. Yarışmanın başında ünlüler takımında yer alan yaşadığı Sercan Yıldırım, Mert Öcal gibi isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası gönüllüler takıma geçen ancak burada da Yasin Obuz ile sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı, sonra olarak Evrim Keklik'e matara fırlatmasıyla çok konuşuldu. Yarışmada diğer isimlere göre daha çok ismi sivrilen Barış Murat Yağcı hakkında her detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki; Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın Babil dizisinde rol alan çok ünlü bir oyuncu akrabası kim?
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