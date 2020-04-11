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Survivor Barış Murat Yağcı Babil'in yıldızıyla akraba çıktı! Çok şaşıracaksınız

Survivor ünlüler-gönüllüler yarışmasının en çok dikkat çeken ismi 30 yaşındaki Barış Murat Yağcı. Yarışmanın başında ünlüler takımında yer alan yaşadığı Sercan Yıldırım, Mert Öcal gibi isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası gönüllüler takıma geçen ancak burada da Yasin Obuz ile sorunlar yaşayan Barış Murat Yağcı, sonra olarak Evrim Keklik'e matar fırlatmasıyla çok konuşuldu. Barış Murat Yağcı neden sevilmiyor soruları kafaları kurcalarken hakkında da her detay merak ediliyor. Survivor Barış Murat Yağcı'nın akrabası Babil dizisinde rol alan çok ünlü bir oyuncu çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız.

11.04.2020 17:44 - Son Güncelleme: 11.04.2020 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





