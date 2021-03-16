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Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...
16.03.2021 15:35
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Songül Karlı bomba gibi dönüyor! İç çamaşırsız spor pozlarıyla geçtiğimiz ay tepki çeken Songül Karlı yeniden ekranlarda boy gösterecek. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve zor günler geçiren Songül Karlı Bebek'te bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan 47 yaşındaki şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi. Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.


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