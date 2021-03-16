Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...
Songül Karlı bomba gibi dönüyor! İç çamaşırsız spor pozlarıyla geçtiğimiz ay tepki çeken Songül Karlı yeniden ekranlarda boy gösterecek. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve zor günler geçiren Songül Karlı Bebek'te bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan 47 yaşındaki şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi. Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Songül Karlı'dan bomba dönüş! Bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımları ve eski eşiyle arasındaki dava ile gündeme gelen Songül Karlı, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karlı, eni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.
Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz ay spor yaparken verdiği frikik ile gündem oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, konuk olduğu programda, "Hacizciler sütyenlerini mi de götürdüler ki iç çamaşırsız paylaştı" sorusuna, "İç çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var o anda kapsız üstümdeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde yanıt vermişti.