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Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Songül Karlı bomba gibi dönüyor! İç çamaşırsız spor pozlarıyla geçtiğimiz ay tepki çeken Songül Karlı yeniden ekranlarda boy gösterecek. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve zor günler geçiren Songül Karlı Bebek'te bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan 47 yaşındaki şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi. Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, spor paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

16.03.2021 14:05 - Son Güncelleme: 16.03.2021 14:09
Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Songül Karlı'dan bomba dönüş! Bir süredir ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımları ve eski eşiyle arasındaki dava ile gündeme gelen Songül Karlı, Bebek'te bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Karlı, eni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

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Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerine devam eden Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" ifadesini kullandı.

Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

"MAHALLE KAVGASIYLA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Kendisini dolandıran eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi.

Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile 'yıkılmadım ayaktayım' mesajı veren türkücü Songül Karlı, geçtiğimiz ay spor yaparken verdiği frikik ile gündem oldu.

Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, konuk olduğu programda, "Hacizciler sütyenlerini mi de götürdüler ki iç çamaşırsız paylaştı" sorusuna, "İç çamaşırsız değil kaplı ve kapsız çamaşırlar var o anda kapsız üstümdeydi. Ben dikkat edip koymadım. Milletten yorum gelince fark ettim. Görmek istediklerini görüyorlar" şeklinde yanıt vermişti.