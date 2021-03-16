Songül Karlı'dan bomba dönüş! İç çamaşırsız spor pozlarına gelen tepkilere 'görmek istediklerini görüyorlar' demişti...

Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerine devam eden Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" ifadesini kullandı.