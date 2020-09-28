Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

28.09.2020 13:33

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken diğer bir yanda Songül Karlı diğer bir yandan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun, "Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Songül Karlı, bikinili pozlarına yenisini ekledi.