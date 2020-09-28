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Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken diğer bir yanda Songül Karlı diğer bir yandan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun, "Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Songül Karlı, bikinili pozlarına yenisini ekledi.

28.09.2020 13:01 - Son Güncelleme: 28.09.2020 13:41
Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

Şarkıcı Songül Karlı tatile devam ediyor. Yaza veda edemeyen Karlı bir bikinili paylaşım daha yaptı.

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Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

Öte yandan Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta Karlı, konuyla ilgili Müge Anlı'ya katılacağını da söylemişti.

Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

'ESTETİKSİZİM' AÇIKLAMASIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Yaz sezonunda verdiği pozlarla dikkat çeken Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü.

Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu.

Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

Songül Karlı estetik yaptırmadığını söylese de şarkıcıyı eski hali ile hatırlayan hayranları Songül Karlı'yı tanımakta zorlanıyor. İşte baita geçirdiği estetik operasyonlar öncesi ve sonrası ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın değişimi ve ünlülerin estetikle gelen değişimleri...

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