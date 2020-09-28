Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Herkes merakla Songül Karlı'nın Müge Anlı'ya çıkacağı günü beklerken diğer bir yanda Songül Karlı diğer bir yandan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun, "Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Songül Karlı, bikinili pozlarına yenisini ekledi.
28.09.2020 13:01
- Son Güncelleme: 28.09.2020 13:41
'ESTETİKSİZİM' AÇIKLAMASIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU
Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Yaz sezonunda verdiği pozlarla dikkat çeken Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü.
Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu.
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