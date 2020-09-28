Songül Karlı oğlunun isyanına rağmen yine bikinili poz verdi! Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Müge Anlı...

'ESTETİKSİZİM' AÇIKLAMASIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çok genç yaşta müzik piyasasına giren Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Yaz sezonunda verdiği pozlarla dikkat çeken Songül Karlı değişimi ile adeta bambaşka birine dönüştü.

Son olarak verdiği bir röportajda "Kariyerim boyunca bana hep 'Çakma' dediler. Oysa hayatımdaki tek çakma; saçlarım. Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" diye konuştu.