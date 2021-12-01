Songül Karlı iç çamaşırsız spor pozlarının ardından taytını çekti spora kaldığı yerden devam etti!

Songül Karlı taytını çekti spora kaldığı yerden devam etti! İç çamaşırsız spor pozlarının ardından oğlundan tepki almıştı ünlü sunucu ve şarkıcı... Geçtiğimiz yaza bikinili frikik görüntüleri ve iç çamaşırsız pozlarıyla adını kazıyan Songül Karlı, o dönem oğlu Efe Furkan'dan da tepki almıştı. Hakkında yapılan eleştirilere, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt veren Songül Karlı, spora kaldığı yerden devam ediyor. Hocası ile spor salonundan paylaşımda bulunan Karlı bir kez daha sosyal medya gündeminde.