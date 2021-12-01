Songül Karlı taytını çekti spora kaldığı yerden devam etti! İç çamaşırsız spor pozlarının ardından oğlundan tepki almıştı...
Songül Karlı taytını çekti spora kaldığı yerden devam etti! İç çamaşırsız spor pozlarının ardından oğlundan tepki almıştı ünlü sunucu ve şarkıcı... Geçtiğimiz yaza bikinili frikik görüntüleri ve iç çamaşırsız pozlarıyla adını kazıyan Songül Karlı, o dönem oğlu Efe Furkan'dan da tepki almıştı. Hakkında yapılan eleştirilere, 'Görmek istediklerini görüyorlar' şeklinde yanıt veren Songül Karlı, spora kaldığı yerden devam ediyor. Hocası ile spor salonundan paylaşımda bulunan Karlı bir kez daha sosyal medya gündeminde.
01.12.2021 11:20
- Son Güncelleme: 01.12.2021 11:33
Fransız askısı yaptırdıktan sonraki değişimi ile gündeme bomba gibi düşen Songül Karlı, hoca koçluğunda spor yaparken çektirdiği video ile adından söz ettirdi.
Frikikleri ve iç çamaşırsız spor görüntüleriyle sıkça adından söz ettiren Songül Karlı son olarak spor hocası eşliğinde egzersiz yaparken takipçilerinin karşısına çıktı.
Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren Songül Karlı'nın Instagram paylaşımı kısa sğrede çok konuşulanlar arasına girdi.