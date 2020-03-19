Son dakika: Ender Saraç corona virüse mi yakalandı? Eşi Benan Saraç açıkladı 19.03.2020 12:33

Son dakika haberlerine göre Ender Saraç corona virüse yakalandı iddiası herkesi şoke etti. Dr. Ender Saraç'ın koronavirüse yakalandığı iddiasına Saraç'ın eşi Benan Saraç, bugün “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak açıklık getirdi. Ender Saraç, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsüne yakalanan ünlü isimler arasında mı? İşte merak edilen o açıklama...

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgına karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç konuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü diyetisyen Ender Saraç, perşembe günü rahatsızlandı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç, karantinaya alındı.

Ünlü diyetisyenin eşi Benan Saraç, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Süreç bizi çok üzdü. Şu anda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor, insanlar panik yaşamasın diye. Hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki açıdan. Sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her detayıyla takip ediyoruz. Pozitif çıkmasına da hazırız. Ender Bey, yılların doktoru ve tecrübe birikimi var."

BENAN SARAÇ'TAN TEPKİ

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Saraç, "Hocamız iyi durumda. Kendi insiyatifiyle yaptırdığı testin sonucu henüz çıkmadı. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip kimseyi strese sokmaya gerek yok. Bir sağlıkçı olarak kendisinin gösterdiği duyarlılığı herkesten bekliyoruz" dedi.