Şoke eden iddia! Yağmur Aşık Emre Aşık'ı öldürtmek için 10 milyon lira teklif etti!

30.09.2020 10:46

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur, geçen Mart ayında Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı. İ.Y. de gözaltına alındı. İddiaya göre, Yağmur ve Sungur, Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet'i öldürtmeyi planlıyordu.

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur, geçen Mart ayında Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı. İ.Y. de gözaltına alındı. İddiaya göre, Yağmur ve Sungur, Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet'i öldürtmeyi planlıyordu.

İ.Y. "Kahvaltıda Emre'yi öldürmek için plan yaptılar. 10 milyon lira teklif ettiler" dedi.