Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızını gölgede bırakıyor! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun kaynanası...

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'la karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nuray Kobal güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Hatta sosyal medyada binlerce takipçisiyle bir fenomen bile diyebiliriz. İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...