Haberler Video Magazin Videoları Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızını gölgede bırakıyor! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun kaynanası...

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızını gölgede bırakıyor! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun kaynanası...

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızını gölgede bırakıyor! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun kaynanası...
05.12.2020 14:32
Ana Sayfa 02:22
ATV'nin fenomen dizisi...
Ana Sayfa 00:19
Yasağı ihlal edenler polis...
Ana Sayfa 03:50
İstanbul'da toplu taşıma...
Ana Sayfa 53:50
'3,5 milyon takipçin var kimse...
Ana Sayfa 01:49
"Türk SİHA'ları devletler için...
Ana Sayfa 04:56
Postacının yakalanması ne...
Ana Sayfa 02:49
Ulaşıma sis engeli: Çift yönlü...
Ana Sayfa 01:05
Koçaryan'dan 'Türkiye'...
Ana Sayfa 01:28
İlk kim aşı olacak? Sıralama...
Ana Sayfa 03:52
PKK Elebaşı Karayılan'ın...
Ana Sayfa 01:44
Asgari ücret ve AGİ zammı ne...
Ana Sayfa 00:46
Marketler açık mı? Bugün...

33 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin sabırsızlıkla beklediği Lalin kime benziyor daha şimdiden merak konusu. Öte yandan Sinem Kobal hakkında araştırma yapanlar Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'la karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nuray Kobal güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Hatta sosyal medyada binlerce takipçisiyle bir fenomen bile diyebiliriz. İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal...


Magazin Videoları