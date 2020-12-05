İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada'nın son halini görenler 'Babasının kopyası' dedi!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız 2011 yılında evlendiler ve bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. Annesi Ayşegül Yıldız ile yaşayan minik Elif Ada şimdilerde adeta bir fenomene dönüştü. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyor. Özellikle son olarak paylaştığı bir fotoğraf bunu kanıtlar nitelikte.