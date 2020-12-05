Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal kızını gölgede bırakıyor! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın annesi...

Geride bıraktığımız aylarda eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte ilk bebekleri Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal son dönemlerde yakın mercek altında. Zira hamilelik kilolarından nasıl kurtulduğu herkes tarafından merak ediliyor. Ama en az onun kadar paylaşımları didik didik edilen bir isim daha var. O da annesi Nuray Kobal. Nuray Kobal adeta bir fenomen sosyal medyada hem de kızına taş çıkartacak kadar. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anneleri.